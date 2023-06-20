Бабаев: «КХЛ должна жестко штрафовать клубы за переговоры с нелицензированными агентами»

Известный агент Шуми Бабаев считает, что КХЛ должна жестко штрафовать клубы за переговоры с нелицензированными агентами.

«Нелицензированные иностранные агенты договариваются с клубами о подписании легионеров, после чего клуб заявляет, что договорился с игроками напрямую. Но это же бред, потому что иностранцы вообще не понимают, чем живет наша лига. Это априори невозможно. Это беспредел, но клубы это устраивает. Причем многие даже не скрывают общение с такими агентами. Пока КХЛ не начнет жестко штрафовать и аннулировать контракты клубов с такими хоккеистами, ничего не поменяется. Если с лицензированных агентов и российских игроков требуют соблюдать правила, регламент, то будьте добры все соблюдать общепринятые правила игры!» — приводит слова Бабаева Betonmobile.ru.