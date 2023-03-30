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Сегодня, 20:11

Шуми Бабаев: «Локомотив» стоит на месте, в клубе есть небольшой застой»

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный агент Шуми Бабаев оценил выступление «Локомотива» в плей-офф КХЛ.

«К сожалению, мне кажется, что «Локомотив» стоит на месте. Мы не видим сильного прогресса у игроков. Максима Шалунова не можем рассматривать: в этом сезоне он «выстрелил» не за счет того, что в клубе что-то кардинально изменилось. В «Локомотиве» есть небольшой застой. В последние годы команда играет в один и тот же хоккей, и тренер подбирается под эту систему. Возможно, стоит пересмотреть качество и организацию игры, попытаться вернуться к атакующему хоккею. Раньше на «Локомотив» ходила полная арена, а сейчас трибуны не заполняются. Надо делать хоккей для зрителя», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В четвертьфинале Кубка Гагарина ЦСКА обыграл в семи играх «Локомотив» (4-3).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shumi-babaev-lokomotiv-stoit-na-meste-v-klube-est-nebol-shoj-zastoj/
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Шуми Бабаев
Кубок Гагарина
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