Шурин Евгения Кузнецова: «Его переход в СКА стал сюрпризом для семьи»

Нападающий «Ак Барса» Данил Зиновьев в интервью «СЭ» поделился мнением о первом матче за казанцев и переходе Евгения Кузнецова в СКА. 23-летний Зиновьев — брат супруги Кузнецова.

— Провели первый матч за «Ак Барс» (против олимпийской сборной России — 2:4) — волновались?

— Нет, волнения не было, я уже проходил сборы с клубами КХЛ, играл в регулярном чемпионате.

— Огорчились, что не удалось победить сегодня?

— Расстроился, но это лишь предсезонные игры. Тем сильнее будем в сезоне.

— Вы успели поработать с Анваром Рафаиловичем (Гатиятулиным) в системе «Трактора». За это время он в чем-то поменялся?

— Сложно сказать, я мало работал под его руководством в Челябинске. Я один матч сыграл в главной команде, как раз при нем. Помню, когда Анвар Рафаилович был тренером 2000 года рождения, то меня привлекали к матчам за их команду.

— Успели пообщаться с Евгением Кузнецовым?

— Мы прилетели только ночью перед игрой. Они ждут меня, поговорим.

— Как отреагировали на новость о его переходе в СКА?

— Для семьи это было сюрпризом. Но мы понимаем его желание и только поддерживаем.

— Не опасаетесь, что в Челябинске его возненавидят?

— Думаю, все скоро забудут об этом, — сказал Зиновьев «СЭ».

31 июля клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании четырехлетнего соглашения с 32-летним хоккеистом.

Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 нападающий провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист забросил 4 шайбы и отдал 2 результативные передачи.