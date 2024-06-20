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Швец-Роговой о контракте с «Динамо»: «Примерно в течение часа все было улажено»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Артем Швец-Роговой в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с командой.

— Как проходили переговоры с «Динамо»? Давно ли они велись?

— Переговоры прошли очень легко. Сразу, как только я узнал, что они интересуются мной, дал согласие, и в течение часа примерно все было улажено. Потом уже мы ждали руководство «Динамо», у них там было собрание руководителей. Они хотели убедиться в том, что я здоров, что у меня все хорошо. Я предоставил все выписки, справки, отправил все это докторам динамовским, они посмотрели. Я приезжал в Москву, встречался с ними, все это показывал, проходил тесты. Это не просто на словах было, что: «Я здоров, давайте, по рукам». Нет, я приехал, со всеми познакомился: с тренерским штабом, руководством, докторами, реабилитологами. Они меня посмотрели, бумаги. И потом уже окончательно договорились.

По окончании сезона-2023/24 Швец-Роговой покинул СКА, за который выступал с 2019 по 2024 год. В мае 2024 года 29-летний россиянин подписал контракт с московским «Динамо».

Артем Швец-Роговой. «Сделали операцию, а у меня не срослось ничего». Форвард СКА пропустил два года карьеры и ушел в «Динамо»

Артем Швец-Роговой
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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