Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:10

Шведская хоккеистка — об игре в России: «Нас заставляли пить водку с директорами клуба. Отказ считался грубостью»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший вратарь «Торнадо» Ким Мартин Хассон рассказала, что во время выступлений в России ее заставляли пить водку после побед в матчах.

«Жить в России было необычно. Это был хороший год с хоккейной точки зрения, но во многих смыслах это был целый новый мир. Нас заставляли пить водку с директором клуба каждый раз, когда мы побеждали. Алкоголя было много, и отказываться от него считалось грубостью. Иногда я пила, иногда просто притворялась и потихоньку выливала», — приводит слова Хассон Expressen.se.

Хоккеистка выступала за подмосковный клуб в сезоне-2011/12.

Она является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в составе сборной Швеции. Хассон стала первым голкипером среди женщин, принявшим участие в четырех Олимпийских играх, и считается лучшим вратарем в истории женского хоккея своей страны.

Хоккей
10
6
Читайте также
Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться
«Лояльное» судейство ломает карьеры наших фигуристов. Так нельзя!
Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада в мировой экономике
Российский депутат Павел Антов погиб во время отдыха в Индии
Глава МИД Казахстана рассказал о позиции страны по антироссийским санкциям
Военный эксперт отметил плюсы возможного применения ракеты «Сатана» против ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нападающий «Ак Барса» Панюков: «Когда все играют на команду, реализуют моменты, это дает итоговый успех»

Кульбаков, Миронов, Хайруллин и Фирстов стали лучшими игроками 16-й недели КХЛ