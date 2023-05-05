Шведский голкипер Рейдеборн покинул ЦСКА, его место займет Федотов после возвращения из армии

Сегодня, 18:50
Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн покинул клуб, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, стороны приняли решение не продолжать сотрудничество из-за лимита на иностранных игроков. Отмечается, что место шведского хоккеиста займет вратарь Иван Федотов после возвращения со срочной службы в армии, а третью легионерскую вакансию — иностранный защитник.
Рейдеборн выступал за ЦСКА с 2021 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 31-летний голкипер провел в составе московского клуба 37 матчей, в которых отразил 91,2 процента бросков по воротам. В 25 матчах плей-офф на его счету 93 процента отраженных бросков.
Вместе с ЦСКА шведский голкипер дважды выигрывал Кубок Гагарина (в 2022 и 2023 годах).