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Сегодня, 18:50

Шведский голкипер Рейдеборн покинул ЦСКА, его место займет Федотов после возвращения из армии

Алина Савинова
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Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн покинул клуб, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, стороны приняли решение не продолжать сотрудничество из-за лимита на иностранных игроков. Отмечается, что место шведского хоккеиста займет вратарь Иван Федотов после возвращения со срочной службы в армии, а третью легионерскую вакансию — иностранный защитник.

Рейдеборн выступал за ЦСКА с 2021 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 31-летний голкипер провел в составе московского клуба 37 матчей, в которых отразил 91,2 процента бросков по воротам. В 25 матчах плей-офф на его счету 93 процента отраженных бросков.

Вместе с ЦСКА шведский голкипер дважды выигрывал Кубок Гагарина (в 2022 и 2023 годах).

Источник: https://metaratings.ru/news/vratar-reideborn-pokinul-cska-ego-mesto-zaimyot-fedotov-248689/
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Адам Рейдеборн
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