Шведский голкипер Рейдеборн покинул ЦСКА, его место займет Федотов после возвращения из армии

Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн покинул клуб, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, стороны приняли решение не продолжать сотрудничество из-за лимита на иностранных игроков. Отмечается, что место шведского хоккеиста займет вратарь Иван Федотов после возвращения со срочной службы в армии, а третью легионерскую вакансию — иностранный защитник.

Рейдеборн выступал за ЦСКА с 2021 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 31-летний голкипер провел в составе московского клуба 37 матчей, в которых отразил 91,2 процента бросков по воротам. В 25 матчах плей-офф на его счету 93 процента отраженных бросков.

Вместе с ЦСКА шведский голкипер дважды выигрывал Кубок Гагарина (в 2022 и 2023 годах).