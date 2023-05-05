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Сегодня, 16:19

Вратарь Рейдеборн покинет ЦСКА

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Адам Рейдеборн.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», шведский вратарь Адам Рейдеборн покинет ЦСКА.

При этом, по нашей информации, 31-летний хоккеист продолжит карьеру в другом клубе КХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате Рейдеборн провел за армейский клуб 37 матчей. В этих играх он отразил 91,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,30.

В 25 матчах плей-офф КХЛ вратарь отразил 93 процента бросков при коэффициенте надежности 1,91.

Вместе с ЦСКА он дважды побеждал в Кубке Гагарина — в 2022 и 2023 годах.

Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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