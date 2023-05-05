Вратарь Рейдеборн покинет ЦСКА

Сегодня, 16:19
Как стало известно «СЭ», шведский вратарь Адам Рейдеборн покинет ЦСКА.
При этом, по нашей информации, 31-летний хоккеист продолжит карьеру в другом клубе КХЛ.
В прошедшем регулярном чемпионате Рейдеборн провел за армейский клуб 37 матчей. В этих играх он отразил 91,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,30.
В 25 матчах плей-офф КХЛ вратарь отразил 93 процента бросков при коэффициенте надежности 1,91.
Вместе с ЦСКА он дважды побеждал в Кубке Гагарина — в 2022 и 2023 годах.