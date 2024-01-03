«Сибирь» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» и «Адмирал» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Новосибирске 3 января и завершилась победой хозяев — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Сибирь» — «Адмирал» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Сибирь» с 50 очками после 47 матчей занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» располагается на последней позиции, набрав 37 очков в 45 играх.

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