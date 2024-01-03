Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:40

Дубль Мерфи принес «Сибири» победу над «Адмиралом» в домашнем матче

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Сибирь» на своем льду обыграла «Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.

Защитник команды из Новосибирска Тревор Мерфи отметился двумя голами и одной результативной передачей в этой встрече. Еще по голу за хозяев забили Бек Тэйлор и Энди Андреофф, а Никита Коротков сделал два ассиста. У клуба из Владивостока единственную шайбу забросил Александр Горшков.

«Сибирь» с 50 очками после 47 матчей занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» располагается на последней позиции, набрав 37 очков в 45 играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Бек — 9 (бол., Мерфи), 21:01 — 1:0. Горшков — 7, 21:27 — 1:1. Мерфи — 2 (Коротков, Морозов), 27:28 — 2:1. Мерфи — 3 (Коротков), 35:50 — 3:1. Андреофф — 16, 47:18 — 4:1.

Вратари: Красоткин — Демченко.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (3+19+5) — 40 (15+12+13).

Судьи: Белов, Шувалов.

3 января. Новосибирск. Сибирь-Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Сибирь
1
0
Читайте также
Новый чемпион РПЛ и «Золотой мяч» Беллингему вошли в список футбольных прогнозов на 2024 год
Биография Александра Усика: жизнь и карьера непобежденного боксера
Глава МИД Польши призвал Запад дать Киеву дальнобойные ракеты
Четверо пострадали после схода авиационного боеприпаса в Воронежской области
Захарова прокомментировала отказ ОБСЕ осудить теракт ВСУ в Белгороде
ФШР прокомментировала отказ гроссмейстера Польши жать руку россиянину
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

СКА — «Витязь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Сочи» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире