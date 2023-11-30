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Сегодня, 17:52

«Адмирал» в овертайме обыграл «Сибирь»

Руслан Минаев
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«Адмирал» победил «Сибирь» в овертайме выездного матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

У гостей 3 (2+1) очка набрал Александр Горшков, который стал автором победного гола. У хозяев по шайбе забросили Энди Андреофф и Артем Михеев.

«Адмирал» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 40 очками — на 8-й строчке «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Андреофф — 10 (бол., Прохоркин), 29:50 — 1:0. Горшков — 5 (Берлев, Соловьев), 35:20 — 1:1. Лисовец — 2 (Горшков, Фьоре), 40:56 — 1:2. Михеев — 6 (Шашков, Яковлев), 49:11 — 2:2. Горшков — 6 (Чебыкин), 63:44 — 2:3.

Вратари: Красоткин (Худобин, 31:06) — Демченко.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (10+9+13+0) — 25 (5+10+9+1).

Судьи: Беляев, Светилов.

30 ноября. Новосибирск. Сибирь-Арена.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Сибирь
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