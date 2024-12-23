«Сибирь» и «Адмирал» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Сибирь» и «Адмирал» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 23 декабря. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Новосибирске трансляцию также будет показывать канал «ОТС».

С ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Адмирал» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Команды встретятся впервые в сезоне. «Сибирь» набрала 29 очков в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Адмирал» провел 39 игр и набрал 42 очка. В предыдущих матчах регулярки, которые проходили в субботу, 21 декабря, «Сибирь» уступила «Амуру» со счетом 1:5, «Адмирал» — СКА (2:3ОТ).