Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:00

«Сибирь» — «Адмирал»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Сибирь» и «Адмирал» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сибирь», Telegram
Telegram Дзен

«Сибирь» и «Адмирал» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 23 декабря. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Новосибирске трансляцию также будет показывать канал «ОТС».

С ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Адмирал» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Команды встретятся впервые в сезоне. «Сибирь» набрала 29 очков в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Адмирал» провел 39 игр и набрал 42 очка. В предыдущих матчах регулярки, которые проходили в субботу, 21 декабря, «Сибирь» уступила «Амуру» со счетом 1:5, «Адмирал» — СКА (2:3ОТ).

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Сибирь
Читайте также
Сергей Федоров не хочет возвращаться к тренерской работе
Люди погибли при взрыве на территории бывшего завода в Абакане
Власти сообщили о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Абакане
Павел Дацюк: биография россиянина из Зала славы хоккея
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Сегодня
Вчера
Неделя