«Ак Барс» обыграл «Сибирь» и одержал шестую победу подряд

«Ак Барс» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1. У казанцев 2 очка нарбрал Кирилл Семенов (1+1) и Артем Галимов (1+1), также по шайбе забросили Митч Миллер и Владимир Алистров. Единственный гол новосибирской команды на счету Ильи Люзенкова. «Ак Барс» с 21 очком занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сибирь» с 14 очками — на предпоследней 10-й строчке «Востока». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

16 октября, 15:30. Сибирь-Арена (Новосибирск) Сибирь Ак Барс

VeryOldLazy Да. Но в хакее всякое бывает)) 17.10.2025

Никифор Тимур для регулярки, уже сколько раз в плове подводил. . 16.10.2025

Давлет Нурпиисов хотя состав у вас вполне приличный... уровня плей оф - так точно 16.10.2025

тихоновнавсегда Ох "Сибирушка" родная...Что-то надо делать...А что?Неизвестно...Прям беда. Ни атаки,ни защиты,ни игры,ни понимания того,что собственно мы делаем на площадке... 16.10.2025

Давлет Нурпиисов шанхайцы в этом сезоне однозначно будут в плове.. но не дальше второго круга.. кубок разыграет восток 16.10.2025

Паснаход В регулярке АБ надо занять место не ниже 3 в конференции, чтоб соперник попроще в 1 раунде. 16.10.2025

Паснаход Билялов вполне приличный воротчик, по мне, когда здоров. Ему нужен равноценный бэкап. Бердин может не справиться (не факт). Чего Арефьева-то с ростом громилы маринуют? 16.10.2025

Никифор У барсов вратарская линия проблемная. Для регулярки может и сойдет, а вот для ПО вряд ли. 16.10.2025

Паснаход кроме шанхайских драконов 16.10.2025

Давлет Нурпиисов Ак барс постепенно выходит на свой уровень.. топ 4 востока. И топ 8 всей лиги. Все пятерки сбалансированы и вполне боеспособные... думаю, пободаемся еще ( за кубок) и с Авой и с Магнитами... Запад в этом сезоне отаровенно слабый 16.10.2025

roughboy мне кажется, что победная серия в Казани в этом году закончится. уж больно мы на разных полюсах планеты) 16.10.2025