«Ак Барс» обыграл «Сибирь» и одержал шестую победу подряд

16 октября, 17:51
«Ак Барс» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.
У казанцев 2 очка нарбрал Кирилл Семенов (1+1) и Артем Галимов (1+1), также по шайбе забросили Митч Миллер и Владимир Алистров. Единственный гол новосибирской команды на счету Ильи Люзенкова.
«Ак Барс» с 21 очком занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сибирь» с 14 очками — на предпоследней 10-й строчке «Востока».
VeryOldLazy
Да. Но в хакее всякое бывает))
17.10.2025
Никифор
Тимур для регулярки, уже сколько раз в плове подводил. .
16.10.2025
Давлет Нурпиисов
хотя состав у вас вполне приличный... уровня плей оф - так точно
16.10.2025
тихоновнавсегда
Ох "Сибирушка" родная...Что-то надо делать...А что?Неизвестно...Прям беда. Ни атаки,ни защиты,ни игры,ни понимания того,что собственно мы делаем на площадке...
16.10.2025
Давлет Нурпиисов
шанхайцы в этом сезоне однозначно будут в плове.. но не дальше второго круга.. кубок разыграет восток
16.10.2025
Паснаход
В регулярке АБ надо занять место не ниже 3 в конференции, чтоб соперник попроще в 1 раунде.
16.10.2025
Паснаход
Билялов вполне приличный воротчик, по мне, когда здоров. Ему нужен равноценный бэкап. Бердин может не справиться (не факт). Чего Арефьева-то с ростом громилы маринуют?
16.10.2025
Никифор
У барсов вратарская линия проблемная. Для регулярки может и сойдет, а вот для ПО вряд ли.
16.10.2025
Паснаход
кроме шанхайских драконов
16.10.2025
Давлет Нурпиисов
Ак барс постепенно выходит на свой уровень.. топ 4 востока. И топ 8 всей лиги. Все пятерки сбалансированы и вполне боеспособные... думаю, пободаемся еще ( за кубок) и с Авой и с Магнитами... Запад в этом сезоне отаровенно слабый
16.10.2025
roughboy
мне кажется, что победная серия в Казани в этом году закончится. уж больно мы на разных полюсах планеты)
16.10.2025
VeryOldLazy
Ну не шмогли... А те вона как бегали, булок забздели)))
16.10.2025