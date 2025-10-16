Видео
16 октября, 17:51

«Ак Барс» обыграл «Сибирь» и одержал шестую победу подряд

Сергей Ярошенко

«Ак Барс» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У казанцев 2 очка нарбрал Кирилл Семенов (1+1) и Артем Галимов (1+1), также по шайбе забросили Митч Миллер и Владимир Алистров. Единственный гол новосибирской команды на счету Ильи Люзенкова.

«Ак Барс» с 21 очком занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сибирь» с 14 очками — на предпоследней 10-й строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
16 октября, 15:30. Сибирь-Арена (Новосибирск)
Сибирь
Ак Барс
12

  • VeryOldLazy

    Да. Но в хакее всякое бывает))

    17.10.2025

  • Никифор

    Тимур для регулярки, уже сколько раз в плове подводил. .

    16.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    хотя состав у вас вполне приличный... уровня плей оф - так точно

    16.10.2025

  • тихоновнавсегда

    Ох "Сибирушка" родная...Что-то надо делать...А что?Неизвестно...Прям беда. Ни атаки,ни защиты,ни игры,ни понимания того,что собственно мы делаем на площадке...

    16.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    шанхайцы в этом сезоне однозначно будут в плове.. но не дальше второго круга.. кубок разыграет восток

    16.10.2025

  • Паснаход

    В регулярке АБ надо занять место не ниже 3 в конференции, чтоб соперник попроще в 1 раунде.

    16.10.2025

  • Паснаход

    Билялов вполне приличный воротчик, по мне, когда здоров. Ему нужен равноценный бэкап. Бердин может не справиться (не факт). Чего Арефьева-то с ростом громилы маринуют?

    16.10.2025

  • Никифор

    У барсов вратарская линия проблемная. Для регулярки может и сойдет, а вот для ПО вряд ли.

    16.10.2025

  • Паснаход

    кроме шанхайских драконов

    16.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Ак барс постепенно выходит на свой уровень.. топ 4 востока. И топ 8 всей лиги. Все пятерки сбалансированы и вполне боеспособные... думаю, пободаемся еще ( за кубок) и с Авой и с Магнитами... Запад в этом сезоне отаровенно слабый

    16.10.2025

  • roughboy

    мне кажется, что победная серия в Казани в этом году закончится. уж больно мы на разных полюсах планеты)

    16.10.2025

  • VeryOldLazy

    Ну не шмогли... А те вона как бегали, булок забздели)))

    16.10.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Ак Барс
    ХК Сибирь
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя