«Сибирь» и «Ак Барс» сыграют в чемпионате КХЛ 16 октября

«Сибирь» и «Ак Барс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 16 октября. Матч пройдет на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени.

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Сибирь» — «Ак Барс» в матч-центре нашего сайта.

Встречу в Новосибирске покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Также жители Новосибирска и Казани смогут посмотреть игру на каналах «ОТС» и «ТНВ Татарстан» соответственно.

В сезоне КХЛ-2025/26 «Сибирь» провела 14 матчей, набрала 14 очков и перед этим игровым днем занимала восьмое место на «Востоке». У «Ак Барса» — 15 игр, 19 очков и четвертая строчка в конференции.

