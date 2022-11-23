«Сибирь» дома обыграла «Амур»

«Сибирь» обыграла «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе «Сибири» шайбы забросили Владимир Бутузов, Илья Морозов, Дмитрий Овчинников и Александр Шаров.

У хабаровского клуба отличился Евгений Оксентюк.

Команда из Новосибирской области записала на свой счет четвертую победу подряд. После этой игры клуб занимает 2-е место в турнирной таблице Востока, имея в активе 45 очков.

«Амур» расположился на последней строчке, набрав 29 очков.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Голы: Бутузов — 12 (Голубев, Ахияров), 12:22 — 1:0. Морозов — 3 (Бек, Коротков), 16:17 — 2:0. Овчинников — 4 (Морозов, Яковлев), 25:20 — 3:0. Оксентюк — 1 ( Ли, Барулин), 30:32 — 3:1. Шаров — 16 (мен., Аланов), 31:57 — 4:1.

Вратари: Красоткин — Аликин (Калниньш, 32:58).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 35 (13+13+9) — 31 (9+12+10).

Судьи: Лаврентьев, Раминг.

23 ноября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.