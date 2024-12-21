Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:47

«Сибирь» проиграла «Амуру» в домашнем матче КХЛ

Telegram Дзен

«Сибирь» на своем льду в матче FONBET Чемпионата КХЛ уступила «Амуру» (1:5).

Нападающий гостей Девин Броссо набрал 3 (2+1) очка, форвард Игнат Коротких забросил две шайбы.

Новосибирская команда потерпела четвертое поражение в пяти последних встречах, «Амур» прервал 4-матчевую безвыигрышную серию.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Голы: Коротких — 6 (О. Ли), 8:27 — 0:1. Бутузов — 12 (Кара), 27:05 — 1:1. Слепец — 5 (Дубакин, Балдаев), 28:27 — 1:2. Коротких — 7 (Броссо), 38:08 — 1:3. Броссо — 4 (бол., Гальченюк, К. Ли), 39:59 — 1:4. Броссо — 5 (О. Ли), 47:40 — 1:5.

Вратари: Красоткин — Джурасик.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 25 (6+10+9) — 34 (10+15+9).

Судьи: Ермолаев, Морозов.

21 декабря. Новосибирск. Сибирь-Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
1
КХЛ
ХК Амур
ХК Сибирь
Читайте также
Власти Татарстана сообщили о восьми прилетах беспилотников в Казани
В ФРГ подтвердили гибель пяти человек при ЧП в Магдебурге
Российские фигуристы и конькобежцы получили право участия в отборе на Олимпиаду-2026
Усик и Фьюри прошли церемонию взвешивания перед боем-реваншем
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики ВПК Украины
Сегодня
Вчера
Неделя