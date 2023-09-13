«Амур» обыграл «Сибирь» на выезде по буллитам

«Амур» обыграл «Сибирь» на выезде в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

В основное время у гостей забросил Петр Хохряков, у хозяев отличился Николай Прохоркин.

В серии буллитов хабаровчане победили со счетом 3:2. Автором победного броска стал форвард Евгений Грачев.

«Амур» поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции с 6 очками в 6 матчах, «Сибирь» идет на седьмой строчке с 5 очками в 5 играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хохряков — 1 (Слепец, Шевченко), 24:38 — 0:1. Прохоркин — 1 (Бек), 37:18 — 1:1.

Победный буллит: Грачев.

Вратари: Красоткин — Лозебников.

Штраф: 35 — 18.

Броски: 31 (7+9+11+4) — 35 (10+19+4+2).

Судьи: Бирин, Гофман.

13 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена.