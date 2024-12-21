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«Сибирь» — «Амур»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Сибирь» сыграет с «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ 21 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Мартынов, игрок ХК «Сибирь».
Фото ХК «Сибирь»
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«Сибирь» сыграет с «Амуром» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в субботу, 21 декабря. Матч состоится на льду «Сибирь-арены» в Новосибирске. Начало — в 13.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Сибирь» — «Амур» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Жители Новосибирска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ОТС. Начнется эфир в 17.00 по местному времени.

Команда Вадима Епанчинцева в 33-х играх набрала 29 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. Клуб из Хабаровска в 36-ти матчах имеет 18 очков и располагается на 12-й строчке на Востоке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Сибирь
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