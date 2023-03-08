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Сегодня, 15:54

«Авангард» обыграл «Сибирь» и повел в серии со счетом 3-1

Ана Горшкова
Корреспондент
Хоккеисты «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»
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«Авангард» на выезде обыграл «Сибирь» в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:1.

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В составе омской команды заброшенными шайбами отметились Арсений Грицюк, Корбан Найт, Сергей Толчинский и Рид Буше. За клуб из Новосибирска забил Валентин Пьянов.

«Авангард» повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятый матч состоится 10 марта в Омске.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы: Грицюк — 1, 1:40 — 0:1. Найт — 2 (бол., Ткачев, Шарипзянов), 12:58 — 0:2. Пьянов — 1 (бол., Бутузов, Мерфи), 15:04 — 1:2. Толчинский — 4, 50:47 — 1:3. Буше — 1 (Ткачев), 53:21 — 1:4.

Вратари: Красоткин — Демченко.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 45 (10+17+18) — 15 (6+6+3).

Судьи: Акузовский, Бирин.

8 марта. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.

Счет в серии: 1-3.

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
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