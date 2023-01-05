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Сегодня, 15:49

«Сибирь» прервала серию «Авангарда» из семи побед подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
Хоккеисты «Сибири».
Фото ХК «Витязь»
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«Сибирь» обыграла «Авангард» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев забросили Александр Шаров, Владимир Бутузов и Валентин Пьянов (в пустые ворота). Единственная шайба гостей на счету Ивана Телегина.

«Сибирь» прервала серию «Авангарда» из семи побед подряд и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 59 очками в 48 матчах. Омичи идут на третьей строчке с 60 очками в 47 играх.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Шаров — 20 (мен., Пьянов, Ахияров), 11:03 — 1:0. Бутузов — 19 (Бек), 18:51 — 2:0. Телегин — 5 (бол., Чистяков, Толчинский), 34:51 — 2:1. Пьянов — 4 (п.в.), 58:52 — 3:1.

Вратари: Красоткин — Демченко (58:26 — 58:52).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 18 (7+7+4) — 37 (13+11+13).

Судьи: Гофман, Спирин.

5 января. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
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