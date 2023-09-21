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Сегодня, 14:00

«Сибирь» — «Авангард»: прямая трансляция матча КХЛ

«Сибирь» сыграет с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ 21 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Владимир Ткачев, нападающий ХК «Авангард».
Фото ХК «Авангард»
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«Сибирь» сыграет с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ 21 сентября, в четверг. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени.

Трансляция матча будет доступна на телеканале КХЛ Prime и на сайте КХЛ. Начало эфира — 15.20 мск. Также игры ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ транслирует сервис «Кинопоиск». Ключевые события матча «Сибирь» — «Авангард» будут доступны на сайте «СЭ».

Жители Новосибирска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТС». Начало эфира — 19.00 по местному времени.

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
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