«Авангард» уступил «Сибири» и потерпел второе поражение подряд

«Сибирь» дома победила «Авангард» со счетом 4:1 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

У новосибирцев отличились Энди Андреофф, Сергей Широков, Владислав Кара и Тейлор Бек, забросиыший шайбу в пустые ворота. У «Авангарда» единственный гол на свой счет записал Семен Чистяков.

«Авангард» потерпел второе поражение подряд и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, «Сибирь» выиграла второй матч кряду и располагается на 7-й строчке.

В следующей встрече омичи 17 сентября сыграют в гостях с «Салаватом Юлаевым». Новосибирцы в тот же день примут на своем льду «Нефтехимик».

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Голы: Андреофф — 1 (бол., Бек, Мерфи), 3:43 — 1:0. Широков — 3 (бол., Бутузов, Мерфи), 9:58 — 2:0. Кара — 1 (Мерфи, Широков), 17:01 — 3:0. Чистяков — 2 (бол., Вей, Дитц), 28:45 — 3:1. Бек — 2 (п.в.), 58:21 — 4:1.

Вратари: Красоткин — Проскуряков (Хомченко, 20:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 15 (8+2+5) — 27 (5+13+9).

Судьи: Васильев, Наумов.

15 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10615 зрителей