«Авангард» победил «Сибирь»

«Авангард» на выезде победил «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.

У гостей шайбы забросили Эмиль Галимов, Райан Меркли, Дамир Шарипзянов, Николай Прохоркин и Семен Чистяков. У хозяев 2 (1+1) очка набрал Тревор Мерфи.

«Авангард» одержал третью победу подряд в КХЛ и с 34 очками занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 29 очками — на 10-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Голы: Шарипзянов — 3 (Спунер), 3:25 — 0:1. Галимов — 3 (Чистяков, Буше), 13:37 — 0:2. Белоусов — 7 (бол., Пьянов, Мартынов), 19:41 — 1:2. Кара — 9 (Мерфи, Бутузов), 28:01 — 2:2. Мерфи — 7 (Широков), 34:29 — 3:2. Меркли — 2 (Каблуков, Галиев), 37:21 — 3:3. Прохоркин — 5 (Маклауд), 58:11 — 3:4. Чистяков — 11 (п.в.), 59:34 — 3:5.

Вратари: Костин (58:30 — 59:34) — Серебряков.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (11+14+6) — 37 (8+17+12).

Судьи: Акузовский, Ромасько.

17 декабря. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10241 зритель.