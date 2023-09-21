Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:42

Дубль Андреоффа принес «Сибири» победу над «Авангардом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Сибирь» — «Авангард».
Фото ХК «Сибирь»
Telegram Дзен

«Сибирь» на домашнем льду обыграла «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Победу новосибирцам принес дубль канадца Энди Андреоффа. Он впервые отличился в КХЛ. Еще по шайбе за «Сибирь» забросили Никита Ефремов и Федор Гордеев. Голами за омичей отметились Игорь Гераськин, Рид Буше и Райан Спунер.

«Сибирь» набрала 9 очков и поднялась на восьмое место Западной Конференции. «Авангард» с 10 очками идет четвертым на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Гераськин — 3 (Гуляев, Шулак), 1:02 — 0:1. Андреофф — 1 (бол., Бек, Аланов), 14:57 — 1:1. Андреофф — 2 (Александров, Гордеев), 25:39 — 2:1. Ефремов — 1 (Бутузов, Белоусов), 28:48 — 3:1. Буше — 5 (бол., Шарипзянов, Спунер), 36:40 — 3:2. Спунер — 4 (п.в., Ткачев), 58:24 — 3:3. Гордеев — 1 (Бутузов, Белоусов), 58:58 — 4:3.

Вратари: Красоткин — Демченко (58:08 — 58:24, 59:30).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 20 (7+8+5) — 31 (8+10+13).

Судьи: Гашилов, Сергеев.

21 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
Энди Андреофф
2
Обсудить
Читайте также
Экс-игроку сборной России Марату Измайлову исполняется 41 год
Россия и Белоруссия не заплатили взнос в ВАДА. Это начало нового конфликта?
Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев
Минспорта отказалось платить ежегодный взнос в бюджет WADA размером $1,2 млн
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» — «Трактор»: прямая трансляция матча КХЛ

КХЛ: «Сибирь» обыграла «Авангард», «Амур» — «Динамо» и другие матчи 21 сентября