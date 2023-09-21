Дубль Андреоффа принес «Сибири» победу над «Авангардом»

«Сибирь» на домашнем льду обыграла «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Победу новосибирцам принес дубль канадца Энди Андреоффа. Он впервые отличился в КХЛ. Еще по шайбе за «Сибирь» забросили Никита Ефремов и Федор Гордеев. Голами за омичей отметились Игорь Гераськин, Рид Буше и Райан Спунер.

«Сибирь» набрала 9 очков и поднялась на восьмое место Западной Конференции. «Авангард» с 10 очками идет четвертым на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Гераськин — 3 (Гуляев, Шулак), 1:02 — 0:1. Андреофф — 1 (бол., Бек, Аланов), 14:57 — 1:1. Андреофф — 2 (Александров, Гордеев), 25:39 — 2:1. Ефремов — 1 (Бутузов, Белоусов), 28:48 — 3:1. Буше — 5 (бол., Шарипзянов, Спунер), 36:40 — 3:2. Спунер — 4 (п.в., Ткачев), 58:24 — 3:3. Гордеев — 1 (Бутузов, Белоусов), 58:58 — 4:3.

Вратари: Красоткин — Демченко (58:08 — 58:24, 59:30).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 20 (7+8+5) — 31 (8+10+13).

Судьи: Гашилов, Сергеев.

21 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена.