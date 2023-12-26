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Сегодня, 14:00

«Сибирь» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ

Видеотрансляция игры КХЛ «Сибирь» — «Авангард» в Кинопоиске начнется в 15.20 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Михаил Кравец с хоккеистами «Авангарда».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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26 декабря «Сибирь» на своем льду в Новосибирске примет омский «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра на территории «Сибирь-Арена» начнется в 15.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Сибирь» — «Авангард» можно по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало прямого эфира — в 15.20 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime.

Ключевые события встречи «Сибирь» — «Авангард» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Сибирь» тренера Сергея Кривокрасова занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 47 очками. «Авангард» под руководством Михаила Кравеца находится на второй строчке Востока с 57 баллами.

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Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
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