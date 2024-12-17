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Сегодня, 14:00

«Сибирь» — «Авангард»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Сибирь» и «Авангард» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сибирь», Telegram
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«Сибирь» примет «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 17 декабря. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Новосибирске игру также транслирует канал «ОТС», а в Омске — «12».

Ключевые события игры «Сибирь» — «Авангард» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

«Сибирь» набрала 29 очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Авангард» провел 33 игры и набрал 32 очка. Команды встретятся в четвертый раз в сезоне. Оба матча в Омске выиграл «Авангард», а в Новосибирске победу одержала «Сибирь».

Матч «Сибирь» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
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