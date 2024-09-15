«Сибирь» сыграет с «Авангардом» в Новосибирске в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в воскресенье, 15 сентября. Стартовое вбрасывание на «Сибирь-Арене» — в 13.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет «КХЛ Prime» и онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке), в Новосибирске — также местный канал «ОТС» (для жителей региона). Трансляция начнется за 10 минут до матча.

Основные события игры «Сибирь» — «Авангард» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Команды провели друг с другом первый матч этого сезона. В игре в Омске победу одержал «Авангард» — 2:1. После этого «Сибирь» проиграла «Автомобилисту» (0:4) и ЦСКА (2:8), победила «Северсталь» (5:2), а «Авангард» обыграл «Нефтехимик» (4:2) и «Ак Барс» (4:1), а затем уступил «Амуру» (2:3Б).

В сезоне-2023/24 «Сибирь» не вышла в плей-офф, «Авангард» выбыл на стадии четвертьфинала Кубка Гагарина.