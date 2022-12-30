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Сегодня, 18:08

«Автомобилист» проиграл шестой матч подряд, уступив «Сибири» по буллитам

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Сибирь» по буллитам обыграла «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом — 1:0.

В основное время и в овертайме команды не забили голов. Победную шайбу в серии буллитов забросил форвард Никита Шашков.

«Автомобилист», который лидирует на «Востоке», проиграл шестой матч подряд. Команда набрала 62 очка в 45 играх. «Сибирь» находится на третьей строчке с 57 очками в 47 матчах.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Шашков.

Вратари: Красоткин — Бобков.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (12+5+14+0) — 20 (7+8+5+0).

Судьи: Кулаков, Юдаков.

30 декабря. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.

ХК Автомобилист
ХК Сибирь
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