«Автомобилист» проиграл шестой матч подряд, уступив «Сибири» по буллитам

Сегодня, 18:08
«Сибирь» по буллитам обыграла «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом — 1:0.
В основное время и в овертайме команды не забили голов. Победную шайбу в серии буллитов забросил форвард Никита Шашков.
«Автомобилист», который лидирует на «Востоке», проиграл шестой матч подряд. Команда набрала 62 очка в 45 играх. «Сибирь» находится на третьей строчке с 57 очками в 47 матчах.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: Шашков.
Вратари: Красоткин — Бобков.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 31 (12+5+14+0) — 20 (7+8+5+0).
Судьи: Кулаков, Юдаков.
30 декабря. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.