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Сегодня, 17:55

«Автомобилист» прервал 6-матчевую победную серию «Сибири»

Руслан Минаев
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«Автомобилист» на выезде обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У гостей по два очка набрали Владимир Кузнецов, Брукс Мэйсек и Ник Эберт. У хозяев 2 (1+1) очка на счету Владимира Бутузова.

«Автомобилист» лидирует в таблице Восточной конференции — 15 очков. Екатеринбуржцы одержали 4-ю победу подряд и прервали 6-матчевую победную серию «Сибирь».

Новосибирцы с 12 очками — на 2-й строчке таблицы «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (0:0, 0:4, 2:0)

Голы: Денежкин — 1 (Романцев), 21:52 — 0:1. Волк — 3 (бол., Эберт, Мэйсек), 30:26 — 0:2. Кузнецов — 2 (Эберт), 36:23 — 0:3. Мэйсек — 3 (Кузнецов, Блэкер), 38:21 — 0:4. Широков — 6 (бол., Бутузов, Мерфи), 51:14 — 1:4. Бутузов — 5 (бол., Бек), 58:14 — 2:4.

Вратари: Красоткин — Галкин.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 26 (5+9+12) — 35 (12+13+10).

Судьи: Овчинников, Шувалов.

26 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10 388 зрителей

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