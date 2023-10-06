«Автомобилист» всухую победил «Сибирь» в гостевом матче КХЛ

Сегодня, 17:49
«Сибирь» в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ проиграла «Автомобилисту» (0:4).
Вратарь екатеринбуржцев Владимир Галкин отбил все броски хозяев.
«Сибирь» потерпела третье поражение подряд, «Автомобилист» одержал третью победу кряду.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Ли — 2 (Кузнецов, Зборовский), 16:01 — 0:1. Осипов — 1, 22:47 — 0:2. Мэйсек — 5 (бол.), 53:22 — 0:3. Филяев — 1, 54:16 — 0:4.
Вратари: Красоткин — Галкин.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 30 (10+13+7) — 23 (6+7+10).
Судьи: Наумов, Спирин.
6 октября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». 10 371 зритель.