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Сегодня, 14:30

«Сибирь» — «Автомобилист»: прямая трансляция матча КХЛ

«Сибирь» сыграет с «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ 6 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Макеев (ХК «Автомобилист»).
Фото ХК «Автомобилист»
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«Сибирь» сыграет с «Автомобилистом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 6 октября. Матч пройдет в Ледовом дворце спорта «Сибирь-Арена» в Новосибирске. Начало в 15.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Сибирь» — «Автомобилист» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире смотрите на телеканалах КХЛ ТВ, КХЛ Prime и на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 показывает онлайн-сервис «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку). Начало эфира — 15.20 мск.

Жители Новосибирска и Новосибирской области смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ». Начало трансляции — 19.00 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сибирь
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