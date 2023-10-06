«Сибирь» сыграет с «Автомобилистом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 6 октября. Матч пройдет в Ледовом дворце спорта «Сибирь-Арена» в Новосибирске. Начало в 15.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Сибирь» — «Автомобилист» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире смотрите на телеканалах КХЛ ТВ, КХЛ Prime и на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 показывает онлайн-сервис «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку). Начало эфира — 15.20 мск.

Жители Новосибирска и Новосибирской области смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ». Начало трансляции — 19.00 по местному времени.

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