Сегодня, 11:30
«Сибирь» и «Автомобилист» в субботу, 9 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «Сибирь-Арене», начало — в 13.30 по московскому времени.
Зрители смогут посмотреть матч в Новосибирске на платном телеканале «КХЛ Prime». Начало трансляции — в 13.20 по московскому времени.
Прямой эфир матча «Сибирь» — «Автомобилист» будет также доступен на платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Оба сервиса запустят прямой эфир в 13.20. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию с формальными событиями встречи «Сибирь» — «Автомобилист»
Жители Новосибирска смогут посмотреть матч в прямом эфире телеканала «ОТС». Прямой эфир начнется в 17.10 по новосибирскому времени.
«Сибирь» располагается на 7-й строчке в таблице Восточной конференции. Команда из Новосибирска набрала 4 очка. «Автомобилист» еще не проигрывал в основное время в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Екатеринбуржцы занимают 4-е место в Восточной конференции.
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|1
|2
|2
|10
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|3
|0
|3
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|11
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|9.09
|13:00
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Динамо – Сочи
|- : -
|9.09
|13:30
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Сибирь – Автомобилист
|- : -
|9.09
|14:00
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Авангард – Барыс
|- : -
|9.09
|16:30
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Лада – Амур
|- : -
|9.09
|17:00
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Витязь – Металлург Мг
|- : -