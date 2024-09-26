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Сегодня, 14:00

«Сибирь» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Сибирь» сыграет с «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ 26 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Мартынов (ХК «Сибирь»).
Фото ХК «Сибирь».
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«Сибирь» встретится с «Автомобилистом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 26 сентября. Игра состоится в ледовом дворце «Сибирь Арена» в Новосибирске. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Сибирь» — «Автомобилист» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «КХЛ Prime» и на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Новосибирска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ОТС. Начало эфира — в 19.05 по местному времени.

Сибирский клуб набрал 12 очков и занимает второе место в Восточной конференции. Команда из Екатеринбурга с 13 баллами возглавляет «Восток».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сибирь

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