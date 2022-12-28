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КХЛ

Сегодня, 17:44

«Сибирь» дома уступила «Барысу»

Алина Савинова
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«Барыс» на выезде обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе команды из Астаны отметились Джереми Бракко и Никита Михайлис.

Автором единственной заброшенной шайбы у «Сибири» стал Александр Шаров.

«Барыс», набрав 43 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице Востока. Клуб из Новосибирской области расположился на 3-й позиции (55 очков).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Астана) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Шаров — 19 (Пьянов), 30:06 — 1:0. Бракко — 10 (бол., Грант, Вей), 31:34 — 1:1. Михайлис — 6 (Вей), 44:59 — 1:2.

Вратари: Костин (59:54) — Гудачек.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (11+10+8) — 23 (10+10+3).

Судьи: Морозов, Соин.

28 декабря. Новосибирск. ЛДС Сибирь.

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ХК Сибирь
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