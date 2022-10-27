«Сибирь» отыгралась с 0:2 и победила «Барыс»

«Сибирь» дома обыграла «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

В составе клуба из Новосибирской области отличились Никита Коротков, Александр Шаров, Вячеслав Основин и Тревор Мерфи.

У астанинского клуба забивали Линден Вей, Аркадий Шестаков, Динмухамед Кайыржан.

«Сибирь» (28 очков) обошла «Барыс» (23 очка) в турнирной таблице Восточной конференции.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Астана) — 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Голы: Вей — 11 (Луис), 3:05 — 0:1. Шестаков — 3 (Максимов, Мищенко), 6:16 — 0:2. Коротков — 3 (мен., Морозов), 16:16 — 1:2. Шаров — 11 (бол., Пьянов, Бутузов), 32:30 — 2:2. Основин — 3 (Морозов, Бутузов), 41:41 — 3:2. Мерфи — 6 (бол., Бек), 45:27 — 4:2. Кайыржан — 1 (бол., Луис, Бракко), 48:44 — 4:3.

Вратари: Костин — Бояркин (59:02).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 37 (13+13+11) — 18 (7+6+5).

Судьи: Кулаков, Сергеев.

27 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.