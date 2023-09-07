«Сибирь» и «Барыс» в четверг, 7 сентября, проведут третий матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра пройдет на новом стадионе клуба из Новосибирска «Сибирь-Арена», начало — в 15:30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Сибирь» — «Барыс» будет доступна на телеканале «КХЛ ТВ». Эфир начнется в 15:20 по московскому времени. Также игру в Новосибирске можно будет посмотреть по подписке на платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт».

Жители Новосибирска смогут посмотреть матч «Сибирь» — «Барыс» в прямом эфире телеканала ОТС. Трансляция начнется в 19:10 по новосибирскому времени.

Жители Казахстана матч «Сибирь» — «Барыс» смогут посмотреть только на «КХЛ ТВ» и российских онлайн-платформах, трансляции на телеканале Qazsport не будет.

Формальные события матча «Сибирь» — «Барыс» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Сибирь» в двух стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024 набрала 2 очка. Новосибирцы уступили «Авангарду» в основное время со счетом 1:2 и обыграли «Барыс» в Астане в овертайме 5:4. У казахстанской команды — два поражения.