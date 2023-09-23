«Сибирь» дома в Новосибирске сыграет с «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в субботу, 23 сентября. Встреча пройдет на «Сибирь-Арена», начало — в 13.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Сибирь» — «Барыс» покажут на официальном сайте КХЛ. Начало — в 13.20. В прямом эфире игру также можно будет посмотреть на сайте платного онлайн-сервиса "Кинопоиск".

Ключевые события матча «Сибирь» — «Барыс» будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 9 очками. Казахстанский «Барыс» располагается на 10-й строчке с семью баллами на Востоке.

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