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Сегодня, 12:00

«Сибирь» — «Барыс»: прямая трансляция матча КХЛ

Трансляция матча КХЛ «Сибирь» — «Барыс» начнется в 13.20 мск 23 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Сибирь» дома в Новосибирске сыграет с «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в субботу, 23 сентября. Встреча пройдет на «Сибирь-Арена», начало — в 13.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Сибирь» — «Барыс» покажут на официальном сайте КХЛ. Начало — в 13.20. В прямом эфире игру также можно будет посмотреть на сайте платного онлайн-сервиса "Кинопоиск".

Ключевые события матча «Сибирь» — «Барыс» будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 9 очками. Казахстанский «Барыс» располагается на 10-й строчке с семью баллами на Востоке.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Сибирь
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