«Сибирь» уступила «Барысу» и потерпела третье поражение подряд

«Сибирь» проиграла «Барысу» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:3.

Голы гостей в этой игре забили Адиль Бекетаев, Алихан Асетов и Антон Бурдасов, который также отметился результативной передачей. Автором единственной заброшенной шайбы новосибирского клуба стал Максим Карпов.

«Сибирь» потерпела третье поражение подряд. После 18 матчей команда с 19 очками располагается на четвертой позиции на «Востоке». «Барыс» (11 баллов за 19 игр) по-прежнему замыкает турнирную таблицу.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Астана) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Бекетаев — 2 (бол., Бурдасов), 6:43 — 0:1. Карпов — 3 (бол., Кара, Аланов), 29:04 — 1:1. Бурдасов — 3 (Николишин), 46:40 — 1:2. Николишин — 1 (п.в.), 59:51 — 1:3.

Вратари: Красоткин (58:51 — 59:51) — Бояркин.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 29 (10+13+6) — 25 (5+7+13).

Судьи: Гамалей, Спирин.

23 октября. Новосибирск. Сибирь-Арена.