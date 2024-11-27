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Сегодня, 17:50

«Сибирь нанесла «Барысу» третье поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сибирь» дома победила «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

По разу у хозяев отличились Тимур Ахияров и Владимир Бутузов.

Голкипер новосибирцев Денис Костин отыграл на ноль, отразив 26 бросков по воротам.

«Сибирь» (27 очков) после 29 матчей занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (21) потерпел третье поражение кряду и идет 11-м на «Востоке» после 31 игры.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Астана) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Ахияров — 1 (Широков, Яковлев), 15:03 — 1:0. Бутузов — 10 (Рукавишников, Кара), 36:54 — 2:0.

Вратари: Костин — Шутов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (13+13+10) — 26 (5+10+11).

Судьи: Бондарь, Степучев.

27 ноября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10476 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
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ХК Барыс
ХК Сибирь

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