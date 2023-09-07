«Сибирь» в первом матче на новой арене по буллитам обыграла «Барыс»

«Сибирь» дома обыграла «Барыс» по буллитам в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0. Игра прошла на новом стадионе «Сибирь-Арена».

В основное время матча и в овертайме команды не забили голов. В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Тэйлора Бека.

«Сибирь» следующий матч проведет 9 сентября против «Автомобилиста», а «Барыс» в этот же день сыграет с «Авангаром».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Астана) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Бек.

Вратари: Красоткин — Шутов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 26 (11+7+5+3) — 34 (8+14+11+1).

Судьи: Кулаков, Фатеев.

7 сентября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.