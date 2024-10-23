«Сибирь» и «Барыс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ

«Сибирь» и «Барыс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 23 октября. Встреча пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени.

Трансляция матча «Сибирь» — «Барыс» в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Игру покажут на канале «КХЛ» и сайте лиги, а также новосибирском телеканале «ОТС» и казахстанском канале «Qazsport» для местных жителей.

Ключевые события и результат игры «Сибирь» — «Барыс» изучайте в матч-центре на сайте «СЭ».

В этом регулярном чемпионате-2024/25 «Сибирь» провела 17 матчей и набрала 19 очков, у «Барыса» — 18 игр и 9 очков.

Матч «Сибирь» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс