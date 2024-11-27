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Сегодня, 14:00

«Сибирь» — «Барыс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Сибирь» встретится с «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сибирь», Telegram
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«Сибирь» примет «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 27 ноября. Игра пройдет на «Сибирь Арене» в Новосибирске, стартовое вбрасывание состоится в 15.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч траслирует онлайн-платформа «Кинопоиск», а также телеканал «КХЛ Prime». В Новосибирске трансляцию также будет показывать «ОТС», а в Астане — «Qazsport».

С ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Барыс» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Ранее соперники по Восточной конференции встречались в октябре — в той игре победу одержал «Барыс» со счетом 3:1.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Сибирь» набрала 25 очков в 28 матчах, «Барыс» провел 30 матчей и набрал 21 очко.

Матч «Сибирь» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Сибирь

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