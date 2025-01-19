Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:52

ЦСКА по буллитам победил «Сибирь»

Telegram Дзен

«Сибирь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ проиграла ЦСКА (3:4 Б). Победный бросок в серии буллитов на счету форварда Дениса Гурьянова.

Дублем в составе хозяев отметился нападающий Брендан Лайпсик.

Для «Сибирь» это поражение стало шестым в семи последних встречах, новосибирская команда с 45 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

ЦСКА (61 очко) — на второй строчке на «Западе».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — ЦСКА — 3:4 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Лайпсик — 9 (Бек, Андреофф), 7:10 — 1:0. Лайпсик — 10 (Бек, Мерфи), 23:55 — 2:0. Исхаков — 10 (Полтапов, Соркин), 28:13 — 2:1. Дроздов — 8 (Гурьянов), 46:06 — 2:2. Соркин — 19 (Исхаков), 52:44 — 2:3. Гоголев — 3 (Пьянов), 54:33 — 3:3.

Победный буллит: Гурьянов.

Вратари: Красоткин — Хомченко.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 22 (6+7+5+4) — 33 (2+8+20+3).

Судьи: Соин, Юдаков.

19 января. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10472 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
14
КХЛ
ХК Сибирь
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Форвард «Тампы» Кучеров сделал 600 передач за карьеру в НХЛ
«Если «Спартак» не пробуксует, включится в борьбу за золото». Денис Бояринцев — о продаже лидеров «Зенита», трансфере Угальде за 30 млн и чемпионстве «Краснодара»
Глава ВТБ призвал отказаться от использования системы расчетов SWIFT
Бойцы группировки «Север» уничтожили САУ Paladin ВСУ в Сумской области
Задержан водитель, который подрезал упавший в Обводный канал Mercedes
Стало известно, что Седокова изменила Тимме с Кокориным
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя