Дубль Окулова помог ЦСКА обыграть «Сибирь»

ЦСКА в гостях обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:3.

К 15-й минуте армейцы проигрывали со счетом 0:2 после голов Владимира Бутузова и Артема Михеева. Также у хозяев отметился Энди Андреофф.

У победителей отличились Михаил Григоренко, Максим Соркин, Константин Окулов (дубль), Максим Мамин и Виталий Абрамов.

ЦСКА сохранил 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 28 очков. «Сибирь» осталась на 8-й строчке на Востоке (25 баллов).

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