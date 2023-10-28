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Сегодня, 15:37

Дубль Окулова помог ЦСКА обыграть «Сибирь»

Виктория Кравченко
Игроки ХК ЦСКА.
Фото ХК ЦСКА
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ЦСКА в гостях обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:3.

К 15-й минуте армейцы проигрывали со счетом 0:2 после голов Владимира Бутузова и Артема Михеева. Также у хозяев отметился Энди Андреофф.

У победителей отличились Михаил Григоренко, Максим Соркин, Константин Окулов (дубль), Максим Мамин и Виталий Абрамов.

ЦСКА сохранил 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 28 очков. «Сибирь» осталась на 8-й строчке на Востоке (25 баллов).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — ЦСКА (Москва) — 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)

Голы: Бутузов — 7 (Гордеев), 7:00 — 1:0. Михеев — 2 (Бек), 14:52 — 2:0. Григоренко — 8 (Слепышев, Окулов), 17:19 — 2:1. Соркин — 8 (Нестеров, Мамин), 26:24 — 2:2. Окулов — 3 (Соркин, Нестеров), 35:12 — 2:3. Андреофф — 5 (Бек, Аланов), 53:00 — 3:3. Окулов — 4 (Плотников, Макаров), 55:50 — 3:4. Мамин — 3 (Григоренко, Соркин), 56:56 — 3:5. Абрамов — 7 (п.в., Слепышев), 58:44 — 3:6.

Вратари: Костин (57:23 — 58:44) — Гамзин.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 24 (8+9+7) — 40 (16+17+7).

Судьи: Оленин, Соин.

28 октября. Новосибирск. Сибирь-Арена.

КХЛ
ФК ЦСКА (Москва)
ХК Сибирь
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