Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:15

«Сибирь» — ЦСКА: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Сибирь» и ЦСКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 19 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сибирь», Telegram
Telegram Дзен

«Сибирь» — ЦСКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 19 января. Матч пройдет на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске и начнется в 13.30 по московскому времени.

Трансляцию в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Новосибирска смогут посмотреть игру на местном телеканале «ОТС».

Отслеживать ключевые события и результат игры «Сибирь» — ЦСКА можно в матч-центре нашего сайта «СЭ».

«Сибирь» провела 45 матчей и набрала 44 очка, у ЦСКА — 45 игр и 59 очков. Новосибирцы в предыдущей встрече регулярки уступили «Локомотиву» (2:3 Б), а армейцы — «Авангарду» (0:4).

КХЛ
ХК Сибирь
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
UFC 311 с боем Махачева и Умара Нурмагомедова пройдет в США
В Госдуме заявили о готовности бюджета РФ к дополнительной индексации пенсий
Над Дзюбой снова сгустились тучи, «Локомотив» нанял экспертов, они выдали заключение на 50 листов. За какие слова хотят наказать футболиста
Алексей Швед подписал контракт с «Зенитом»
В НПЦ «Ушкуйник» хотят сделать дрон «Князь Вандал» полностью российским
В Сургуте два подростка погибли при пожаре в садовом товариществе
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя