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«Сибирь» — «Динамо» Минск: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Сибирь» и «Динамо» Минск проведут матч в чемпионате КХЛ 2 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сибирь», Telegram
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«Сибирь» и «Динамо» Минск проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 2 декабря. Матч на «Сибирь-Арене» в Новосибирске начнется в 15.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ», официальном сайте лиги и новосибирском канале «ОТС». В Белоруссии игры КХЛ транслирует канал «Беларусь 5».

Ключевые события и результат игры «Сибирь» — «Динамо» Минск изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне КХЛ-2024/25 «Сибирь» провела 29 матчей и набрала 27 очков, в предыдущем матче соперником новосибирцев был «Барыс» (2:0). Минское «Динамо» набрало 34 очка в 31 матче, у «зубров» серия из трех поражений подряд, которую они продлили в игре с «Трактором» (3:4 ОТ).

Матч «Сибирь» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Сибирь
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