Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Сибирью»

Сегодня, 17:47
«Сибирь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ уступила московскому «Динамо» (1:2). Форвард бело-голубых Никита Гусев отдал две результативные передачи.
Новосибирская команда потерпела четвертое поражение подряд.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Морозов — 2 (Широков, Коротков), 5:58 — 1:0. Адамчук — 1 (Гусев, Уил), 8:10 — 1:1. Кудрявцев — 4 (бол., Гусев), 24:36 — 1:2.
Вратари: Костин (59:52) — Моторыгин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 27 (11+4+12) — 23 (10+9+4).
Судьи: Кочетов, Фатеев.
15 ноября. Новосибирск. Сибирь-Арена.