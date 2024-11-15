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FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

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Сегодня, 17:47

Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Сибирью»

Две передачи Гусева помогли «Динамо» обыграть «Сибирь»
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«Сибирь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ уступила московскому «Динамо» (1:2). Форвард бело-голубых Никита Гусев отдал две результативные передачи.

Новосибирская команда потерпела четвертое поражение подряд.

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Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Морозов — 2 (Широков, Коротков), 5:58 — 1:0. Адамчук — 1 (Гусев, Уил), 8:10 — 1:1. Кудрявцев — 4 (бол., Гусев), 24:36 — 1:2.

Вратари: Костин (59:52) — Моторыгин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (11+4+12) — 23 (10+9+4).

Судьи: Кочетов, Фатеев.

15 ноября. Новосибирск. Сибирь-Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
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