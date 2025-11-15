Московское «Динамо» нанесло «Сибири» 12-е поражение подряд

Сегодня, 15:44
Московское «Динамо» на выезде обыграло «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.
По голу у бело-голубых забили Артем Швец-Роговой, Дилан Сикура и Никита Гусев. У хозяев отличились Тимур Ахияров и Скотт Уилсон.
«Динамо» (33 очка) прервало серию из трех поражений кряду и занимает пятое место в Западной конференции КХЛ.
«Сибирь» (17) уступила в 12-м матче подряд. Команда провела первый матч после увольнения главного тренера Вячеслава Буцаева.
За спорт!
Перебросали, но проиграли. А кто сказал, что сразу перемены будут, тем более не слабая команда приехала?
15.11.2025
.Алексей.
Болельщиков Динамо с победой.
15.11.2025
baruv
С победой! Вымучили за счет реализации большинства. После трех поражений подряд другой исход для динамовцев поставил бы кадровый вопрос. Хотя...
15.11.2025