FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Сегодня, 15:44

Московское «Динамо» нанесло «Сибири» 12-е поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

По голу у бело-голубых забили Артем Швец-Роговой, Дилан Сикура и Никита Гусев. У хозяев отличились Тимур Ахияров и Скотт Уилсон.

«Динамо» (33 очка) прервало серию из трех поражений кряду и занимает пятое место в Западной конференции КХЛ.

«Сибирь» (17) уступила в 12-м матче подряд. Команда провела первый матч после увольнения главного тренера Вячеслава Буцаева.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
15 ноября, 13:30. Сибирь-Арена (Новосибирск)
Сибирь
Динамо М
Источник: Таблица КХЛ
3

  • За спорт!

    Перебросали, но проиграли. А кто сказал, что сразу перемены будут, тем более не слабая команда приехала?

    15.11.2025

  • .Алексей.

    Болельщиков Динамо с победой.

    15.11.2025

  • baruv

    С победой! Вымучили за счет реализации большинства. После трех поражений подряд другой исход для динамовцев поставил бы кадровый вопрос. Хотя...

    15.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Динамо (Москва)
    ХК Сибирь
