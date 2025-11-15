Московское «Динамо» нанесло «Сибири» 12-е поражение подряд

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2. По голу у бело-голубых забили Артем Швец-Роговой, Дилан Сикура и Никита Гусев. У хозяев отличились Тимур Ахияров и Скотт Уилсон. «Динамо» (33 очка) прервало серию из трех поражений кряду и занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» (17) уступила в 12-м матче подряд. Команда провела первый матч после увольнения главного тренера Вячеслава Буцаева. FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

15 ноября, 13:30. Сибирь-Арена (Новосибирск) Сибирь Динамо М

За спорт! Перебросали, но проиграли. А кто сказал, что сразу перемены будут, тем более не слабая команда приехала? 15.11.2025

.Алексей. Болельщиков Динамо с победой. 15.11.2025