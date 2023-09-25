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Сегодня, 17:40

«Сибирь» дома победила московское «Динамо» в КХЛ

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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«Сибирь» на своем льду обыграла московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев отличились Максим Сушко, Николай Прохоркин и Динар Хамидуллин. У гостей дублем отметился Максим Джиошвили.

«Сибирь» одержала четвертую победу подряд. «Динамо» прервало серию из семи побед подряд.

Новосибирцы набрали 13 очков в 10 матчах и идут на четвертом месте на «Востоке». Москвичи лидируют на «Западе» (16 очков в 11 играх).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Джиошвили — 6 (Муранов), 7:39 — 0:1. Сушко — 1 (Гордеев), 16:52 — 1:1. Джиошвили — 7 (бол., Ожиганов, Уил), 31:15 — 1:2. Прохоркин — 3 (бол., Бек, Бутузов), 34:45 — 2:2. Хамидуллин — 1 (Михеев), 39:11 — 3:2.

Вратари: Костин — Моторыгин (58:42).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 18 (7+7+4) — 35 (14+13+8).

Судьи: Наумов, Соин.

25 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». 10317 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Сибирь
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