Сегодня, 10:30

«Сибирь» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Сибирь» и «Динамо» сыграют в чемпионате КХЛ 15 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сибирь», Telegram

«Сибирь» и «Динамо» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 15 ноября. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске, стартовое вбрасывание состоится в 13.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
15 ноября, 13:30. Сибирь-Арена (Новосибирск)
Сибирь
Динамо М

За основными событиями и результатом игры «Сибирь» — «Динамо» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Жителям Новосибирска можно смотреть игру на местном канале «ОТС».

«Сибирь» набрала 25 очков в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Динамо» — 31 очко в 25 играх.

В среду новосибирцы уступили минскому «Динамо» (0:7), а бело-голубые — «Ак Барсу» (4:5).

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Сибирь
