«Сибирь» готовится провести матчи плей-офф КХЛ на новой арене

Как стало известно «СЭ», новосибирская «Сибирь» готовится провести матчи плей-офф на новой арене.

Инициатором переезда клуба выступает администрация Новосибирской области.

В данный момент «Сибирь» проводит домашние матчи в ледовом дворце спорта «Сибирь», который вмещает 6055 зрителей. Клуб планирует переезд на новую «Новосибирск-Арену», вмещающую более 10 тысяч человек.

«Сибирь» занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 79 очками в 64 матчах, команда обеспечила себе выход в плей-офф.