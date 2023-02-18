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Сегодня, 16:39

«Сибирь» готовится провести матчи плей-офф КХЛ на новой арене

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», новосибирская «Сибирь» готовится провести матчи плей-офф на новой арене.

Инициатором переезда клуба выступает администрация Новосибирской области.

В данный момент «Сибирь» проводит домашние матчи в ледовом дворце спорта «Сибирь», который вмещает 6055 зрителей. Клуб планирует переезд на новую «Новосибирск-Арену», вмещающую более 10 тысяч человек.

«Сибирь» занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 79 очками в 64 матчах, команда обеспечила себе выход в плей-офф.

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
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